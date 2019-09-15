Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин в случае назначения его премьер-министром Соединенного Королевства может передавать секретные разведданные США России и Ирану, предупреждают Дональда Трампа. Об этом, сообщает The Daily Telegraph, говорится в докладе, подготовленном для одного из вашингтонских экспертных центров профессором Военного колледжа армии США Азимом Ибрагимом.

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин в случае назначения его премьер-министром Соединенного Королевства может передавать секретные разведданные США России и Ирану, предупреждают Дональда Трампа. Об этом, сообщает The Daily Telegraph, говорится в докладе, подготовленном для одного из вашингтонских экспертных центров профессором Военного колледжа армии США Азимом Ибрагимом.В нем заявлено: советники Корбина поддерживают президента России Владимира Путина, так что Британия под руководством лидера лейбористов может "перестать быть надежным партнером". Трампа автор доклада призывает рассмотреть возможность не делиться с Лондоном секретной информацией и даже добиваться снижения статуса членства Великобритании в НАТО в случае прихода Корбина к власти.Доклад должен быть опубликован американским Гудзоновским институтом (Hudson Institute) на предстоящей неделе. Сообщается, что высказанную в нем точку зрения разделяет ряд бывших советников нынешнего президента США.Представитель Лейбористской партии, однако, настаивает в комментарии газете: Джереми Корбин "всегда будет делать все необходимое для защиты британцев, а его призывы неизменно направлены на безопасность Британии и международного мира"."Этот республиканский экспертный центр правого толка, конечно, хочет сохранить "пуделя" Трампа — Бориса Джонсона — на посту премьера", — добавляют лейбористы.