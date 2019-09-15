Хоккеисты китайского клуба Куньлунь Ред Стар сумели взять реванш у челябинского Трактора во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда добились волевой победы – 2:1, уступив сопернику накануне с тем же счетом.

Хоккеисты китайского клуба "Куньлунь Ред Стар" сумели взять реванш у челябинского "Трактора" во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда добились волевой победы – 2:1, уступив сопернику накануне с тем же счетом.В составе китайской команды отличились Тайлер Вон (42-я минута) и Брэндон Дефацио (45-я). Единственную шайбу у гостей записал на свой счет Сергей Коньков (22-я)."Куньлунь" после шести игр занимает десятое место в Восточной конференции, набрав шесть очков. "Трактор" с девятью баллами после восьми игр располагается на Востоке на третьей строчке.