Нападающий сборной России и Вашингтон Кэпиталз Евгений Кузнецов будет дисквалифицирован Национальной хоккейной лигой за употребление кокаина. Однако россиянин пропустит максимум три игры регулярного чемпионата НХЛ.

Нападающий сборной России и "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов будет дисквалифицирован Национальной хоккейной лигой за употребление кокаина. Однако россиянин пропустит максимум три игры регулярного чемпионата НХЛ.О сроках дисквалификации Кузнецова стало известно Washington Post. Ожидается, что уже сегодня Национальная хоккейная лига огласит свой вердикт в отношении российского спортсмена.Напомним, что ранее Международная федерация хоккея отстранила Кузнецова от соревнований под эгидой организации сроком на четыре года. В допинг-пробе российского хоккеиста, которую взяли 26 мая 2019 года после игры между сборными России и Чехии, было обнаружено запрещенное вещество.