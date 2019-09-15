Президент РФ Владимир Путин встретился на неделе в Сочи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Темы переговоров и подробности встречи израильской делегации – в сюжете программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Президент РФ Владимир Путин встретился на неделе в Сочи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Темы переговоров и подробности встречи израильской делегации – в сюжете программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".В переговорной-столовой резиденции Путина разложено меню на иврите, на местной кухне озабочены приготовлением кошерной еды. По коридорам блюда носили без упаковки, но они, впрочем, могли предназначаться российским участникам переговоров.В камине зала переговоров заготовлены дрова, теплый прием устроили и израильским журналистам.Путин прилетел в Сочи из Дагестана. Уже стемнело, он на ходу уточняет что-то у своего помощника по внешней политике. Президент идет на крыльцо встречать израильского премьера.Нетаньяху проходит мимо Шойгу – не здороваясь. Просто потому, что несколькими часами ранее они уже встречались. Ушаков позади Путина кладет ему какие-то справки для проведения встречи.А по составу израильской делегации (много военных) предельно ясно, какие вопросы планируется обсудить прежде всего.Уже второй раз за последнее время Нетаньяху приезжает к Путину прямо накануне очень важных для него выборов. Второй раз прямо накануне выборов Путин его принимает."Хорошо известно, что в Израиле проживают свыше 1,5 миллиона выходцев из Советского Союза. Мы всегда считали их своими людьми, мы называем их своими соотечественниками. И, конечно, нам небезразлично, какие люди, честно вам скажу, придут в парламент Израиля", — говорит президент России.Огромный баннер с изображением рукопожатия Путина и Нетаньяху, видеоролики с кадрами их встреч. Здесь еще американский президент Трамп, индийский премьер Моди. Слоган этой рекламной кампании Нетаньяху — "Другая лига".Российский фактор во внутренней политике для израильского премьера, видимо, настолько важен, что с ним происходят даже совсем уж неожиданные оговорки — нового премьера Великобритании Бориса Джонсона он вдруг назвал Борисом Ельциным.C Путиным, подсчитал Нетаньху, он встречается уже тринадцатый раз. И уверен, что особые отношения двух лидеров играют особую роль в нынешней буре на Ближнем Востоке."Эта личная связь между нами позволила предотвратить ненужные какие-то трения или даже столкновения между нашими военными, и я могу ответственно сказать, что это очень важный элемент стабильности всего региона", — подчеркнул израильский премьер.Военный в составе израильской делегации крепко держит папку с документами двумя руками, а глава Совета безопасности страны прямо на последних словах Нетаньяху перед тем, как должна была начаться закрытая часть переговоров, что-то срочно стал ему писать. И вот когда журналисты уже выходили, а двери закрывались, он передал ее Нетаньяху.Поздняя ночь, израильские телеканалы прямо со смартфонов выходят в прямой эфир своих телеканалов. Их мало интересуют двусторонние отношения. Клубок жестких противоречий с Ираном в Сирии, роль России — вот главное."Особо подчеркнули необходимость, и здесь израильтяне с нами полностью согласны, обеспечивать на практике, а не на словах уважение суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", — сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Переговоры, видимо, настолько деликатные, что всегда весьма открытый для журналистов министр Лавров говорит только то, что считает нужным сказать – никакие вопросы не предусмотрены.Одно точно можно сказать: атмосфера переговоров была весьма дружеской и прагматичной. Перед отъездом многочисленная делегация попросила Путина о рукопожатии, и даже когда президент немного отвлекся, церемония прощания продолжилась.Высокопоставленных израильских руководителей в переговорах с Путиным участвовало столько, что понадобился автобус, и всех пересчитали, чтобы никого не забыть.Пока все рассаживались, Путин, Шойгу и Лавров продолжали стоять на крыльце резиденции и ждать отправления израильского кортежа. Тоже деталь, многое говорящая об отношении российского руководства к израильским коллегам.