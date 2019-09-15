Футболисты Ливерпуля продолжили победную серию в чемпионате Англии. В пятом туре они на домашнем стадионе обыграли Ньюкасл со счетом 3:1 и упрочили свое лидерство в турнире.

Футболисты "Ливерпуля" продолжили победную серию в чемпионате Англии. В пятом туре они на домашнем стадионе обыграли "Ньюкасл" со счетом 3:1 и упрочили свое лидерство в турнире.Гости первыми вышли вперед благодаря голу Йетро Виллемса на 7-й минуте. Однако еще до перерыва хозяева поля поразили ворота Мартина Дубравки дважды. Дубль оформил Садио Мане. После перерыва успех "красных" закрепил Мохамед Саллах, установивший окончательный счет в матче – 3:1 в пользу "Ливерпуля".Команда Юргена Клоппа возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 15 очков после пяти туров. "Ньюкасл Юнайтед" с четырьмя баллами располагается на 16-м месте.