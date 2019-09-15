13 сентября состоялось одно из самых масштабных событий текущего года – свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. Экс-супруг ведущей, Максим Виторган, не соизволил посетить знаковое торжество.

13 сентября состоялось одно из самых масштабных событий текущего года – свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. Экс-супруг ведущей, Максим Виторган, не соизволил посетить знаковое торжество.Актер был замечен в одном из столичных баров на Патриарших прудах. Компанию ему составила его новая возлюбленная Нино Нинидзе.Материал дополняется