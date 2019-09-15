Американский боксер Флойд Мейвезер-младший, не проигравший на профессиональном ринге ни одного поединка, заявил, что в ближайшее время готовится к показательному бою с действующим чемпионом мира в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.

Американский боксер Флойд Мейвезер-младший, не проигравший на профессиональном ринге ни одного поединка, заявил, что в ближайшее время готовится к показательному бою с действующим чемпионом мира в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.На своей странице в Instagram знаменитый спортсмен выложил видеоролик, в котором рекламирует предстоящий поединок. Известно, что бой должен состояться в Японии. Однако точную дату поединка Мейвезер не назвал.Ранее американец уже анонсировал свою встречу с Пакьяо. Однако позже он заявил, что драться не собирался. Это было сделано, чтобы заработать 2,2 миллиона долларов за публикацию. Возможно, Мейвезер снова решил заработать на теме поединка с филиппинцем.Напомним, что в мае 2015 года американский боксер в Лас-Вегасе победил Пакьяо единогласным решением судей. Этот бой был признан самым прибыльным в истории бокса.