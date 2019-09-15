Ведущая программы Давай поженимся Лариса Гузеева опубликовала в Инстаграм новый снимок. Всего за пару недель звезда телеэкранов колоссально преобразилась.

Ведущая программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева опубликовала в "Инстаграм" новый снимок. Всего за пару недель звезда телеэкранов колоссально преобразилась.На днях начались съемки нового сезона шоу на "Первом канале". Появившаяся на площадке Гузеева ошеломила своими видоизменениями.Артистке удалось значительно сбросить вес. Причиной этому стало ее пребывание в wellness-центре, где она сидела на специальной диете.Кроме того, она окончательно "отмылась" от темного цвета волос. Теперь ее шевелюра выкрашена в холодный блонд."Новый сезон! Первый день съемок! Всем счастья и радости!", – подписала пост Лариса.Поклонникам явно пришлось по душе такое преображение. "Вы очень постройнели и помолодели. Так держать!", "Такие приятные изменения! Как всегда шикарна!", "Похудели, сразу -10 лет!", "Прекрасно выглядите! Вы просто супер!", "Вы такая стройняшечка!", "Ослепительная! Прекрасная! Обворожительная!", – пищали от восторга преданные поклонники."Планета вечной молодости и красоты!", – с обожанием отметила фанатка.Среди комментаторов также оказались и звездные коллеги Гузеевой. Елена Малышева и Алика Смехова одарили ведущую лестными комплиментами относительно ее внешности.