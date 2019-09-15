Бывшая прима Большого театра рада, что не поехала на свадьбу заклятой подруги Ксении Собчак. Анастасия Волочкова уверена, что на мероприятии ее ожидала какая-нибудь подлость.

Бывшая прима Большого театра рада, что не поехала на свадьбу"заклятой" подруги Ксении Собчак. Анастасия Волочкова уверена, что намероприятии ее ожидала какая-нибудь подлость.Танцовщица записала эксклюзивный репортаж из ледяной купели.Обнаженная Анастасия Волочкова прикрыла прелести дубовым веником."Отмываюсь от того, от чего могла бы еще долго отмываться,если бы пошла на эту свадьбу. Я за все искреннее, настоящее, а не за пиар.Желаю всем настоящего счастья и любви. Столько всего я натерпелась за этуночь..." – посетовала балерина.Анастасия Волочкова поблагодарила близких, которыеотговорили ее от похода на торжество. Танцовщица полагает, что уберегла себя оточередной "подставы" со стороны Собчак, сообщает .Напомним, ранее объяснила, почему непошла на свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.По словам балерины, "заклятая" подруга сначала пригласила ее на мероприятие, апотом озвучила странную просьбу: станцевать умирающего лебедя, причем, позадумке Богомолова, номер танцовщицы должен был быть смешным."Просто я не хочу, чтобы моим именем вновьвоспользовалась ради выгоды финансовой и пиара та, кто постоянно устраиваетскандалы, ведет себя дико и бесстыже, пользуясь моей доверчивостью ичеловечностью, потеряв собственную совесть", – отметила