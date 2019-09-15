Бывшая прима Большого театра рада, что не поехала на свадьбу
заклятой подруги Ксении Собчак. Анастасия Волочкова уверена, что на
мероприятии ее ожидала какая-нибудь подлость.
Бывшая прима Большого театра рада, что не поехала на свадьбу
"заклятой" подруги Ксении Собчак. Анастасия Волочкова уверена, что на
мероприятии ее ожидала какая-нибудь подлость.
Танцовщица записала эксклюзивный репортаж из ледяной купели.
Обнаженная Анастасия Волочкова прикрыла прелести дубовым веником.
"Отмываюсь от того, от чего могла бы еще долго отмываться,
если бы пошла на эту свадьбу. Я за все искреннее, настоящее, а не за пиар.
Желаю всем настоящего счастья и любви. Столько всего я натерпелась за эту
ночь..." – посетовала балерина.
Анастасия Волочкова поблагодарила близких, которые
отговорили ее от похода на торжество. Танцовщица полагает, что уберегла себя от
очередной "подставы" со стороны Собчак, сообщает .
Напомним, ранее объяснила, почему не
пошла на свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
По словам балерины, "заклятая" подруга сначала пригласила ее на мероприятие, а
потом озвучила странную просьбу: станцевать умирающего лебедя, причем, по
задумке Богомолова, номер танцовщицы должен был быть смешным.
"Просто я не хочу, чтобы моим именем вновь
воспользовалась ради выгоды финансовой и пиара та, кто постоянно устраивает
скандалы, ведет себя дико и бесстыже, пользуясь моей доверчивостью и
человечностью, потеряв собственную совесть", – отметила