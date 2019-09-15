В Нижегородской области девушка пренебрегла правилами дорожного движения и угодила под машину. Момент наезда на пешехода и предшествовавшие этому события попали в объектив камеры уличного наблюдения, установленной на одном из перекрестков в Сарове.

В минувшую пятницу, 13 сентября, на пересечении улиц Курчатова и Московской в Сарове произошло дорожно-транспортное происшествие. Камера наблюдения запечатлела наезд на пешехода и предшествовавшие этому события.На записи видно, как девушка перешла проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Водитель легковушки заметил пешехода и сумел с ним разминуться.После этого нарушительница прошла по дороге до следующей "зебры" и снова попыталась пройти на красный. Ей почти удалось добраться до противоположного тротуара, но, когда до цели оставалась буквально пара шагов, девушку сбил кроссовер.Известно, что пострадавшая получила травмы, однако характер и степень их тяжести не уточняется.