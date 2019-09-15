Состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк стало одной из самых обсуждаемых тем на данный момент. Ходят разные слухи, мол у звезды рак мозга, но никто не может понять, являются ли они достоверными.

Состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк стало одной из самых обсуждаемых тем на данный момент. Ходят разные слухи, мол у звезды рак мозга, но никто не может понять, являются ли они достоверными.Накануне появилась информация, что мама знаменитости 1 сентября обратиласьк отцу Сергию. Это настоятель московского храма Воздвижения Креста Господня.По его словам, родительница звезды часто приходит помолиться. Он ее описал как небольшого роста женщину по имени Валентина."Просила молиться. Мы там записали в синодик приходской, что молимся за Анастасию", – поведал отец Сергий.Он утверждает, мать якобы больной раком Заворотнюк поведала ему, что ситуация крайне серьезная. Но при этом она предпочла не вдаваться в подробности, сообщает ""."Нам как-то неудобно просто спрашивать, что там, как там. Просто если человек не говорит, мы и не настаиваем. Так что такая ситуация", – пояснил настоятель храма.Напомним, по слухам звезду сериала "Моя прекрасная няня" госпитализировали с отеком мозга. Сейчас она якобы находится в реанимации. По одной из версий, у Заворотнюк рак мозга. Но представители Анастасии продолжают активно опровергать эту информацию.