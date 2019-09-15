После смерти художника культурная и материальная ценность его работ возрастает в разы. Оно и неудивительно, ведь кисть творца больше не прикоснется к холсту, а сам мастер больше не сможет заниматься своим ремеслом. Современникам остается лишь анализировать оставшееся наследие.

После смерти художника культурная и материальная ценность его работ возрастает в разы. Оно и неудивительно, ведь кисть творца больше не прикоснется к холсту, а сам мастер больше не сможет заниматься своим ремеслом. Современникам остается лишь анализировать оставшееся наследие.Семья певицы Юлии Началовой намедни по-настоящему всполошила Интернет. Родные артистки обнародовали ее ранее не изданную песню под названием "Останься".По данным , композиция была обнаружена случайно в архиве звукозаписывающей студии. В новом треке Началова не отходит от привычного звучания, однако аранжировка звучит довольно свежо, будто была написана буквально недавно. Прослушивая ее, невольно задумываешься, cколько еще потрясающих песен могла бы подарить поклонникам Юля...Ранее режиссер Андрей Загорский заявил, что готов возобновить работу над фильмом, посвященном почившей Юлии Началовой. Кинематографист рассказал, что процесс начнется в конце сентября.Загорскому приходилось делать перерыв в работе над кинокартиной. Это было связано с тем, что пока семья певицы не вступила в наследство, никто не мог распоряжаться авторскими правами на ее композиции. Снимать биографический фильм без главных песен исполнительницы было невозможно.