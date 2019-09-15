Национальная хоккейная лига приняла решение дисквалифицировать нападающего Вашингтон Кэпиталз и сборной России Евгения Кузнецова на три матча регулярного чемпионата НХЛ за употребление кокаина. Об этом сообщил официальный сайт организации.

Национальная хоккейная лига приняла решение дисквалифицировать нападающего "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Евгения Кузнецова на три матча регулярного чемпионата НХЛ за употребление кокаина. Об этом сообщил официальный сайт организации.Ранее состоялась встреча между комиссионером Национальной хоккейной лиги Гэри Бетмэном и российским форвардом. На ней Кузнецов узнал о трехматчевой дисквалификации. Хоккеист "Вашингтона" не стал оспаривать это решение.Напомним, что Международная федерация хоккея отстранила Кузнецова от соревнований под эгидой организации на четыре года. В допинг-пробе российского хоккеиста, сданной им во время чемпионата мира в Словакии, было обнаружено запрещенное вещество.