Российских граждан глубоко потрясло известие о том, что у Заворотнюк рак мозга. Равнодушными не остались и коллеги актрисы по цеху. Так, Стас Садальский обнародовал свое последнее на данный момент обращение к Анастасии.

Российских граждан глубоко потрясло известие о том, что у Заворотнюк рак мозга. Равнодушными не остались и коллеги актрисы по цеху. Так, Стас Садальский обнародовал свое последнее на данный момент обращение к Анастасии.Актер Станислав Садальский показал скриншот переписки с актрисой Анастасией Заворотнюк на своей страничке в Инстаграме.На изображении видео, что артистка благодарит Стаса за поддержку, на что он отвечает: "Настя, я тебя люблю!". В последнем на данный момент сообщении от 14 сентября Садальский спрашивает, нужна ли ей помощь. Это сообщение было доставлено, но так и не прочитано.Новость дополняется.