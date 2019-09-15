Олень повалил на землю работника сахалинского зоопарка, зашедшего к нему в загон. Парнокопытное пыталось поддеть мужчину рогами, последний, в свою очередь, активно сопротивлялся и уворачивался. Необычное выяснение отношений снял на видео один из посетителей.

В воскресенье, 15 сентября, в зоопарке на Сахалине произошел инцидент с участием дикого животного, снятый на видео одним из посетителей.Олень набросился на сотрудника зоопарка, зашедшего в загон. Парнокопытное повалило человека на землю, и пыталось поддеть рогами. Мужчина активно сопротивлялся и всячески уворачивался.Как сообщают местные СМИ, на помощь коллеге пришла сотрудница зоопарка, однако животное загнало ее на забор.В итоге людям удалось выбраться – известно, что они отделались легкими травмами.