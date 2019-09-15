После распития алкогольных напитков с новым знакомым заявитель уснул, а когда проснулся, обнаружил пропажу двух мобильных телефонов и банковской карты...

На юго-западе столицы сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Черёмушки задержали подозреваемого в краже имущества и денежных средств на сумму более 1 миллиона рублей.В территориальный отдел полиции обратился 45-летний приезжий. Потерпевший рассказал, что на улице познакомился с мужчиной, с которым впоследствии поехал отдыхать в сауну. По дороге они заехали в магазин, где заявитель расплатился банковской картой. Далее, после распития алкогольных напитков мужчина уснул, а когда проснулся, обнаружил пропажу двух мобильных телефонов и банковской карты. Позже выяснилось, что с его счёта были сняты денежные средства. Общий материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Мичуринском проспекте задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Московской области.Следственным отделением ОМВД России по району Черёмушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56