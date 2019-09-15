Программа девятого тура чемпионата России по футболу продолжилась матчем в Оренбурге между одноименной командой и казанским Рубином. Хозяева поля вырвали победу в самой концовке встречи, обыграв соперника со счетом 2:1.

Программа девятого тура чемпионата России по футболу продолжилась матчем в Оренбурге между одноименной командой и казанским "Рубином". Хозяева поля вырвали победу в самой концовке встречи, обыграв соперника со счетом 2:1.Первый тайм оказался безголевым. После перерыва "Оренбург" вышел вперед благодаря мячу Рикарду Алвеша. Вскоре гости отыгрались усилиями Евгения Башкирова. Однако на 89-й минуте матча Артем Кулишев с пенальти принес хозяевам поля победу."Оренбург" поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков. "Рубин" располагается на десятой строчке. В его активе десять баллов.