Ситуация с предоставлением Константинопольским патриархом Варфоломеем автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), вызвавшая церковный раскол, может быть со временем урегулирована, считает председатель Отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион.

Ситуация с предоставлением Константинопольским патриархом Варфоломеем автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), вызвавшая церковный раскол, может быть со временем урегулирована, считает председатель Отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион. По мнению иерарха, этому способствует прекращение вмешательства власти во внутренние дела церкви на Украине, передает телеканал "Россия-24".При бывшем украинском президенте Петре Порошенко государство порой грубо вмешивалось в дела церкви. Сейчас такого нет, и в будущем возможно решение вопроса церковного раскола каноническим путем. Ошибка митрополита Константинопольского Варфоломея, даровавшего томос об автокефалии, может быть в будущем исправлена.Киевская митрополия перешла под юрисдикцию Московского патриархата в 1686 году. В 2018 году Константинополь предоставил Православной церкви Украины независимость, что вызвало церковный раскол в среде священнослужителей и верующих.