Пассажиров неисправного Як-42 авиакомпании Красавиа, в воскресенье из-за поломки двигателя приземлившегося в Красноярске, доставили в Уфу.

Пассажиров неисправного Як-42 авиакомпании "Красавиа", в воскресенье из-за поломки двигателя приземлившегося в Красноярске, доставили в Уфу. Рейс KI9486 следовал по маршруту Талакан — Омск - Уфа.Во время полета экипаж зафиксировал вибрацию правого двигателя.и выключил его. Посадка с одним двигателем прошла благополучно. На борту находились 5 членов экипажа и 116 пассажиров, пишет ТАСС.Западно-Сибирское следственное управление на транспорте следственного комитета РФ проводит проверку инцидента.