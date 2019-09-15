Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с ДТП в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области, где в результате столкновения грузовика с пассажирским автобусом погибли семь и пострадали 28 человек. Авария произошла около 11:00 близ деревни Заячий Холм.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с ДТП в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области, где в результате столкновения грузовика с пассажирским автобусом погибли семь и пострадали 28 человек. Авария произошла около 11:00 близ деревни Заячий Холм.Автобус "ПАЗ" столкнулся лоб в лоб с грузовиком MAN на 20-м километре дороги Ярославль — Заячий холм — Иваново. По информации ГИБДД, аварию спровоцировал водитель грузовика MAN: он выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим ему навстречу автобусом. В числе погибших — оба водителя, среди пострадавших — мальчик 2012 года рождения.Патриарх Кирилл скорбит по жертвам этой трагедии, молится об упокоении душ усопших и скорейшем выздоровлении пострадавших, сообщил в своем телеграм-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, врио главы пресс-службы предстоятеля РПЦ Владимир Легойда. По его словам, Ярославская митрополия оказывает посильную помощь всем, кого коснулось это горе.В больницы, где находятся пострадавшие, направлены священнослужители. Во всех храмах отслужат молебны о выздоровлении пострадавших и панихиды об упокоении усопших.Следственное управление СКР по Ярославской области возбудило по факту аварии уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, возбудило Следственное управление Управления МВД по Ярославской области.