Тема разделения РПЦ и РПЦЗ может быть закрыта при условии реализации прошения главы Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе (Русский экзархат), заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Тема разделения РПЦ и РПЦЗ может быть закрыта при условии реализации прошения главы Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе ("Русский экзархат"), заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.В воскресной проповеди в Ольгинском храме в Останкине патриарх упомянул прошение архиепископа Иоанна (Реннето) о воссоединении Русской православной церкви и Русской церкви за рубежом. Ранее сообщалось, что владыка Иоанн, возглавляющий часть русской эмиграции, которая не принадлежала Русской зарубежной церкви, обратился к патриарху Кириллу с прошением о воссоединении. На заседании Генассамблеи Архиепископии в Париже 7 сентября большинство участников — 104 из 179 — проголосовали за возвращение в Московский патриархат. Неделю спустя синод Русской православной церкви решил принять архиепископа Иоанна вместе со всеми желающими священниками и приходами."Реализация этого прошения закрывает тему разделения Русской церкви за рубежом", — отметил патриарх. Он особо отметил, что произошло это знаковое событие в первый день церковного года (14 сентября по новому стилю). Это, по мнению экзарха дает понять, что воссоединение — навсегда.Патриарх также считает, что объединение церквей закрывает "драму революции и гражданской войны". Он напомнил, что после 1917 года немало православных были вынуждены покинуть родину и уехать за рубеж. Исход, по его словам, ослабил силы народа, и его последствия сохранялись до сегодняшнего дня.После получения прошения патриарх Кирилл провел дистанционно заседание Священного синода РПЦ, получив согласие его членов.