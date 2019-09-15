Уровень воды в реке у Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре продолжает падать. За два дня число подтопленных населенных пунктов в регионе уменьшилось, сообщили в МЧС.

Уровень воды в реке у Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре продолжает падать. За два дня число подтопленных населенных пунктов в регионе уменьшилось, сообщили в МЧС.В местах, где наблюдается сложная паводковая обстановка, спасатели и военные оказывают помощь населению, передает телеканал "Россия 24". Они подвозят бутилированную воду, сооружают насыпные дамбы и обеспечивают работу лодочных переправ.На территории Хабаровского края организованы три пункта временного проживания. К ликвидации последствий паводка привлечены более 700 человек и 160 единиц различной техники.