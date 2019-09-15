Шоковая терапия и либерализация цен в 90-х в России были абсолютно необходимы, поскольку в условиях регулируемых цен везде были дефициты, во многом искусственные: товары были, но их не было вообще на полках, заяивл председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен в программе Действующие лица с Наилей Аскер-заде на телеканале Россия 1.

Шоковая терапия и либерализация цен в 90-х в России были абсолютно необходимы, поскольку "в условиях регулируемых цен везде были дефициты, во многом искусственные: товары были, но их не было вообще на полках", заяивл председатель совета директоров "Альфа-банка" Петр Авен в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".Страну, по его словам, спасти от теоретического, но возможного голода тогда могло только освобождение цен. "Голода никакого в то время еще не было, но он вполне стоял на повестке дня. Поэтому было совершенно неизбежно. А деньги у населения уже, на самом деле, были сильно отстаточные", — рассказал он."Есть легенда, что правительство Гайдара растратило сбережения населения, на самом деле все эти деньги были де-факто из сберкасс выбраны предыдущим правительством Павлова, по сути дел", — добавил Авен.Он признался, что сейчас многое сделал бы по-другому: признать долг Советского Союза населению, чего не было сделано, и это было политической и моральной ошибкой."Было бы правильно тогда в какой-то форме признать то, что предыдущее правительство, прежде всего, истратили деньги населения, и надо было в том числе как-то это компенсировать", — сказал Авен.Либерализация цен и отказ от централизованного планирования он называет неизбежными мерами, и тут не надо было быть либеральным экономистом, чтобы их предложить.Он также опроверг мнение, что хлынувший импорт задавил нашу малую промышленность. По его словам, ограничение импорта в то время стало бы игрой против населения. "Как можно ограничивать импорт? Масса вещей тогда просто не производились, — подчеркнул он. — Что касалось медикаментов, их вообще не было, инсулин вообще не производился в стране. То есть, он шел весь с Запада. Наверное, можно было пытаться что-то ограничить. Но в той ситуации, в той разрухе, которая была, и которую сейчас, действительно, не вспоминают, я думаю, это было единственно возможно".