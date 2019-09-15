На автомобильной дороге Екатеринбург - Алма-Ата поезд протаранил автобус, водитель которого не сумел преодолеть переезд из-за пробки. В настоящее время известно о двух погибших и девяти пострадавших. Момент страшной аварии попал на видео.

В Сети появились кадры, запечатлевшие момент страшной аварии в Казахстане, где вечером в воскресенье, 15 сентября, поезд протаранил автобус.Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в Алматинской области на железнодорожном перегоне Аксенгир – Чемолган в том месте, где полотно пересекает автомобильная дорога Екатеринбург – Алма-Ата.Судя по видео, в районе переезда образовалась пробка. Водитель автобуса выехал на пути, где и остановился, так как перед ним находились машины и ехать было просто некуда.Очевидцы утверждают, что пассажиры оставались в салоне автобуса до последнего и даже не попытались покинуть его до самого появления поезда.По предварительной информации, в результате ЧП погибли как минимум два человека, еще девять – получили травмы различной степени тяжести.