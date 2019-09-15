Государственный департамент США сообщил в воскресенье о визите и.о​​​. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филипа Рикера в Москву.

Государственный департамент США сообщил в воскресенье о визите и.о​​​. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филипа Рикера в Москву. Американский дипломат 17-18 сентября проведет встречи с руководителями российского правительства.Также в планах Рикера беседы с активистами гражданского общества и сотрудниками посольства США в РФ, пишет РИА Новости.Перед Москвой Рикера ждут в Берлине 16 сентября.