Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава предупредил об угрозе потери Украиной железных дорог и транспорта.

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава предупредил об угрозе потери Украиной железных дорог и транспорта. Как рассказал Кава в эфире YouTube-канала "CapitalTV", к этому может привести реализация планов команды президента Зеленского по приватизации "Укрзализныци"."Украина станет первой европейской страной, которая практически уничтожит систему железнодорожного транспорта", — уверен Кава.Экс-чиновник напомнил о печальном опыте латиноамериканских стран, в которых неправильные решения властей разрушили пассажирское движение и привели к потере до двух третей железнодорожной сети, пишет РИА Новости.Напротив, рассказал Кава, в Европе государства контролируют железнодорожную инфраструктуру, которая находится в их владении.Средний возраст грузовых тепловозов "Укрзализныци" — 31 год, а локомотивов моложе восьми лет нет вообще. Возраст электровозов пассажирского тягового состава составляет 40 лет. Треть железнодорожных путей на Украине нуждаются в полной реконструкции.