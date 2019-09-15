В Дагестане - главные торжества по случаю 20-летия разгрома в республике международных террористических бандформирований Басаева и Хаттаба.

Автор: Дмитрий КиселёвВ Дагестане — главные торжества по случаю 20-летия разгрома в республике международных террористических бандформирований Басаева и Хаттаба. Накануне Владимир Путин посетил село Ботлих, жители которого приняли на себя первый удар. Букет алых роз лег к мемориалу уроженцам Ботлихского района, погибшим в Великой Отечественной войне, в Афганистане и тех боях в сентябре 1999 года."Я совершенно искреннее говорю, это не для красного словца, вот для меня лично, когда было чрезвычайно важно то, что здесь произошло, но просто абсолютно принципиальная вещь была, я увидел, что люди поддерживают. Они не только мне поверили, я понял, что люди готовы идти на самые большие жертвы ради защиты своего Отечества. И вот это для меня было абсолютно принципиально важной вещью, то есть с этого момента для меня стало ясно, что вы не подведете, никакие там террористы нас не возьмут. И шансов у них нет, вот именно с этого момента благодаря вам", — заявил глава государства.Конец лета — начало осени 1999 года было тревожное и даже страшное время в нашей истории. Вспоминая то время, Путин раскрыл источник своей энергии и решительности. "При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных, строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства. Это само собой разумеется, по-другому невозможно. А силы и мужество любому главе государства придают люди. Отсюда – все", — подчеркнул президент.Автор: Андрей ГригорьевДагестан — самый южный и самый многонациональный регион страны. Только официальных языков — больше десятка, но объединяет всех русский. Двадцать лет назад здесь, в горах Кавказа, сумели сохранить российскую территориальную целостностьУбеленные сединами аксакалы на самой высокой точке Ботлиха то и дело поглядывали на предгрозовое небо. Погоду предрекали нелетную, и ветроуказатель ловил почти ураганные потоки воздуха, когда на фоне гор показалась вертолетная эскадрилья.Он просто не мог не прилететь. "Это было важно не только для Дагестана, это было важно для России — показать международным бандам, что народ не с ними. Вот в этом была заслуга, вот это главное, что вы сделали", — сказал Владимир Путин.Ботлих встречает президента. Старейшая жительница села 82-летняя Сакинат Раджабдибирова рапортует по-военному: "Хочу доложит вам, как верховному главнокомандующему Вооруженных сил, что в 1999 году я вместе с 39 женщинами — учителями, врачами — командовала пищеблоком. Ни один ополченец, ни один участник этих событий голодными не остались. Все были сыты, все были довольны, потому победили. Победили благодаря нашей славной армии. Спасибо вам за все"."Нашей армии и вашим мужчинам", — подчеркнул президент.Когда Ботлих превращается в укрепрайон, все его жители, включая стариков и женщин, становятся гарнизоном крепости."Летели самолеты, бомбили, грохот оружий. Конечно, было очень страшно. Но это нас не спугнуло. Мы решили остаться с нашими мужчинами и защитить свой Ботлих, свой Дагестан и свою Россию", — сказала Сакинат Раджабдибирова.У каждого без исключения — государственные награды. Специальным указом президента участников ботлихского ополчения приравняли к ветеранам боевых действий. Они совершили почти невозможное.Летом 1999-го в Ботлих вторглись боевики Басаева и Хаттаба, их было около двух тысяч — целая армия, в несколько раз больше, чем ополченцев. Объявили о создании так называемого исламского правительства и начали даже вещание собственного телевидения "Шуры Дагестана". Собирались прорваться к ваххабистским селам Карамахи и Чабанмахи, но на пути террористов встал Ботлих."Изначально были уверены, что мы не проиграем и не пропустим. Они только через наши трупы должны пройти, всех дагестанцев должны были уничтожить. Это момент, когда Дагестан полностью объединился: и дети, и женщины, и старики", — отметил ветеран ополчения Джабраил Заурбеков.И они сдержали наступление бандформирований до подхода основных федеральных сил."Ни по количеству, ни тем более по вооружению сравниться эти силы не могли. Но дух у местного населения был намного выше, потому что мы понимали, что мы на своей земле, мы защищаем свою родную землю", — вспоминает ветеран ополчения Магомедкамиль Гаджиев.Тогда, в 1999-м, в горах еще работала артиллерия, когда в Ботлих прилетел Владимир Путин. Знаменитые кадры, на которых он награждает ополченцев, а потом в армейской палатке поднимает рюмку в память о погибших, но не пьет."Я предлагаю эту рюмку поставить. Мы обязательно выпьем за них. Обязательно. Но пить будем потом, когда задачи принципиального характера будут решены", — сказал тогда президент.И вот спустя двадцать лет Владимир Путин, как и обещал, вернулся к незавершенному тосту. На столе — фрукты из андийских садов и дагестанский сыр. Ботлих преобразился. Теперь здесь есть газ и вода, заасфальтированные дороги до Махачкалы и Грозного.Террористы готовили региону другое будущее. "Они же приходили под знаменем ислама. С тех пор в Дагестане построили 2000 мечетей. Они бы столько не построили никогда, они только убивать умеют, вот в чем дело", — подчеркнул Путин.На месте армейской палатки теперь — современная воинская часть, только вот говорят, молодежь с Кавказа в армию берут неохотно."Никакой, конечно, команды не принимать ребят с Кавказа нет и быть не может. Наоборот, нам нужны ребята с Кавказа в Вооруженных силах. В частности, в Сирии, где наши выполняют задачу в Сирии. Это же мусульманская страна, и там присутствие наших военнослужащих-мусульман чрезвычайно важно, потому что это вызывает доверие у местного населения. На самом деле так и происходит. Это же моя была прямая команда собрать подразделение военной полиции преимущественно из выходцев из Кавказа", — заверил глава государства.Это касается и воинской службы, и высшего образования — препятствий, уверен Владимир Путин, быть не должно.В разговоре снова заходит речь о несгибаемом кавказском характере. И президент вспоминает, как перед Олимпиадой тренер сборной отпускал российских атлетов в горы пропитаться духом победы.Выиграть силой характера, когда против, кажется, все вокруг. Этот же победный настрой помог маленькому Ботлиху в борьбе с терроризмом в далеком 1999-м.