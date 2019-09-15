В Крыму зафиксированы случаи нападения волков на людей. В Симферопольском районе пострадали 3 человека.

В Крыму зафиксированы случаи нападения волков на людей. В Симферопольском районе пострадали 3 человека.Пострадавших госпитализировали. Егеря застрелили животное и передали ветеринарам, чтобы определить вероятность заражения людей бешенством.Поголовье волков за 25 лет выросло в десятки раз, прокомментировал ситуацию руководитель департамента лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами Министерства экологии и природных ресурсов Крыма Владимир Капитонов. Сейчас в Крыму около 300 волков, популяция растет, так что уже подготовлен законопроект, по которому за отстрел хищников будет полагаться денежная премия.МЧС России просит крымчан соблюдать осторожность и не оставлять детей без присмотра, передает ТАСС.