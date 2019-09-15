Два человека на борту воздушного судна, и один – на земле, благополучно пережили крушение легкомоторного самолета во Флориде. Камера наблюдения запечатлела момент инцидента, а очевидцы – сняли на видео его последствия.

В Сети опубликованы впечатляющие кадры, сделанные в минувшую среду, 11 сентября, в районе аэропорта города Бока-Ратон, расположенного в штате Флорида на юго-востоке США.Как сообщают местные СМИ, легкомоторный самолет Piper PA-28 попытался вернуться в воздушную гавань сразу после взлета. По предварительным данным, такое решение было вызвано наличием технических проблем.Летательный аппарат не дотянул до полосы и совершил жесткую посадку.На пути у разрушающегося воздушного судна, которое неслось по земле, оказалась территория, занимаемая одной из местных фирм. Крыло самолета врезалось в забор, едва не зацепив мужчину-рабочего, который счел за лучшее резво отскочить в сторону.После столкновения Piper окончательно потерял скорость и развалился.Очевидцы бросились спасать пилота и пассажира, а также попытались организовать борьбу с огнем до приезда пожарных.Вопреки ожиданиям, добровольные спасатели обнаружили, что два человека, находившихся на борту самолета, отделались легкими травмами.Один из них получил необходимую медицинскую помощь на месте, а его спутник был доставлен в больницу для дополнительного обследования. Врачи из клиники поставили диагноз об отсутствии серьезных повреждений.