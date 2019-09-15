Как в кино: машина взмыла в воздух после наезда на кучу земли, оставленную прямо на проезжей части. После непродолжительного полета Лада врезалась во встречное транспортное средство, из которого и велась съемка.

В Сети появились кадры с автомобильного регистратора, запечатлевшего серьезное дорожно-транспортное происшествие. События, попавшие на видео, разворачивались на днях в Татарстане.По некоторым данным, авария произошла на автомобильной дороге между городами Лениногорск и Бугульма в районе села Старая Письмянка.Водитель автомобиля "Лада Ларгус" не заметил две внушительные кучи земли, оставленные на проезжей части, и не сумел уклониться в сторону. Не исключено, что свою роль в произошедшем сыграли сумерки, несколько ухудшившие видимость.Машина наехала на препятствие и буквально взмыла в воздух, после чего задела встречное транспортное средство.Сведений о пострадавших в результате необычного ДТП не поступало.