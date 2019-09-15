Российская теннисистка Варвара Флинк сумела пробиться в основную сетку турнира в японской Осаке, призовой фонд которого превышает 820 тысяч долларов.

Российская теннисистка Варвара Флинк сумела пробиться в основную сетку турнира в японской Осаке, призовой фонд которого превышает 820 тысяч долларов.В финале квалификации 22-летняя россиянка победила представительницу Польши Катажину Каву со счетом 6:1, 7:6 (7:3)​​​. Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту.Соперница Флинк по первому раунду турнира определится чуть позже.