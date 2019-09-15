Баскетболисты сборной Испании завоевали золотые медали Кубка мира, который прошел в Китае. В финальном матче испанцы нанесли поражение команда Аргентины со счетом 95:75 (23:14, 20:17, 23:16, 29:28).

Баскетболисты сборной Испании завоевали золотые медали Кубка мира, который прошел в Китае. В финальном матче испанцы нанесли поражение команда Аргентины со счетом 95:75 (23:14, 20:17, 23:16, 29:28).Испанская команда повторила свой успех 2006 года, когда стала первой на мировом первенстве. В двух последних турнирах победа доставалась американцам, которые на нынешнем Кубке мира заняли лишь седьмое место.Обладателями бронзовых медалей стали баскетболисты сборной Франции, обыгравшие в матче за третье место команду Австралии со счетом 67:59.