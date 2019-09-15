Восемь человек попали в больницу, еще четверо – получили травмы, но отказались от госпитализации: в пятиэтажном жилом доме в Иркутской области взорвался бытовой газ. Возникший пожар серьезно повредил несколько квартир.

Очевидцы запечатлели на видео серьезный пожар, вспыхнувший в жилом многоквартирном доме в Ангарске после взрыва бытового газа, произошедшего вечером в минувшую субботу, 14 сентября.По уточненным данным, пострадали 12 человек. Восемь из них, в том числе – шестеро детей, были госпитализированы, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Минздрава Иркутской области.Как сообщалось ранее, в качестве одной из версий рассматривался взрыв самогонного аппарата. После тщательной проверки квартиры, где произошел инцидента, эта гипотеза была отброшена – никаких следов аппарата обнаружить не удалось.В настоящее время известно, что наиболее вероятной причиной ЧП является взрыв бытового газа.