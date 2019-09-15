Президент САР Башар Асад обсудил с представителями России подготовку к запланированному на 16 сентября в Анкаре в рамках астанинского процесса саммиту стран-гарантов перемирия в Сирии. Также он подписал указ о всеобщей амнистии в стране за преступления, совершенные до 14 сентября этого года.

Президент САР Башар Асад обсудил с представителями России подготовку к запланированному на 16 сентября в Анкаре в рамках астанинского процесса саммиту стран-гарантов перемирия в Сирии. Делегацию России возглавляет спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев. Он рассказал сирийскому президенту о повестке планируемой в понедельник встречи президентов стран-гарантов, а также об усилиях России по устранению создаваемых рядом стран препятствий с целью затянуть достижение решения, завершившего бы войну в Сирии.Москва, как подчеркнула российская делегация, намерена и далее работать с Дамаском по уменьшению последствий террористической войны против сирийского народа, продолжая в то же время войну против террористов и очистку от них всей сирийской территории.На саммите по сирийскому урегулированию 16 сентября в Анкаре президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани подробно обсудят ситуацию в Идлибе и на северо-востоке Сирии. По итогам саммита будет принято совместное заявление. Об этих деталях рассказал ранее помощник президента России Юрий Ушаков.Тем временем президент Сирии Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии в стране за преступления, совершенные до 14 сентября этого года. В ряде случаев речь идет о смягчении наказания — например, смертную казнь заменят пожизненные каторжные работы.Также вместо пожизненных каторжных работ попавшие под амнистию будут заниматься ими в течение 20 лет, а приговоренные к пожизненному заключению будут отбывать срок в течение всего 20 лет.Полностью освобождаются от любых наказаний неизлечимо больные осужденные, достигшие на момент подписания указа об амнистии возраста 75 лет. Конкретные случаи будут рассматривать специально сформированные комиссии, передает РИА Новости.Скрывающиеся от правосудия могут воспользоваться этой амнистией только в случае добровольной сдачи органам власти в течение не более чем трех месяцев с момента публикации указа.