Академик Российской академии наук Виктор Ивантер ушел из жизни в воскресенье в возрасте 83 лет.

Академик Российской академии наук Виктор Ивантер ушел из жизни в воскресенье в возрасте 83 лет. Виктор Ивантер получил известность в научных кругах как создатель отечественной научной школы макрофинансового прогнозирования, пишет ТАСС.Ученый- экономист Ивантер свыше 30 лет работал и возглавлял Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук.