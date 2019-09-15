В воскресенье расчеты оперативно-тактических комплексов Искандер Балтийского флота провели учения по электронным пускам.

В воскресенье расчеты оперативно-тактических комплексов "Искандер" Балтийского флота провели учения по электронным пускам. Военнослужащие обучались скрытно выдвигаться на позиции, а также покидать район перед возможным ответным ударом.Для имитационных пусков в одиночной и групповой стрельбе "Искандеров" были использованы мишени ракетных установок, аэродромов, командных пунктов.В учениях были задействованы 200 военнослужащих и около 20 единиц техники, пишет "Интерфакс".