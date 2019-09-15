Должности главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) больше не будет, вместо нее введут должность префекта. Такие нововведения подразумевает новая редакция закона О столице, сообщил замглавы парламентской фракции Слуга народа Александр Корниенко. Депутаты партии и выступили с инициативой законопроекта.

Должности главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) больше не будет, вместо нее введут должность префекта. Такие нововведения подразумевает новая редакция закона "О столице", сообщил замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. Депутаты партии и выступили с инициативой законопроекта.Планируемые изменения в части децентрализации (упразднение должности глав областных государственных администраций) должны коснуться и Киева, он не должен выпадать из общей канвы. И если глав администраций не будет по всей стране, то и танцы вокруг поста главы КГГА уже теряют актуальность, добавил Корниенко.Ранее украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился к президенту с представлением на увольнение киевского мэра Виталия Кличко с должности главы администрации, передает РИА Новости.Кличко занял оба поста с разницей в 20 дней в июне 2014 года. Мэром его избрали киевляене, на пост главы назначил президент по представлению кабмина.