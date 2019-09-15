Бывший министр внешний экономических связей, в настоящем председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен в программе Действующие лица с Наилей Аскер-заде на телеканале Россия 1 рассказал, как сделал рубль конвертируемым.

Бывший министр внешний экономических связей, в настоящем председатель совета директоров "Альфа-банка" Петр Авен в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, как сделал рубль конвертируемым.В декабре 1991 года он поспорил на шампанское с корреспондентом The Washington Post о том, "что через полгода Москва будет наполнена обменными пунктами"."Он сказал, что это абсолютно невозможно, у вас там 70 лет вообще никто этого не делал, этого не будет, — вспоминает Авен. — Ну ладно, корреспондент. Я выступал в Государственной думе перед депутатами, рассказывал, что можно будет пойти, поменять доллары, купить доллары, что будет единый валютный курс, что мы отменяем 88-ю статью, и хранение долларов не будет преступлением. И они начинают смеяться. И вот сидит целый зал взрослых людей, мне 36 лет, я молодой, там намного более опытные люди, и они смеются".После этого, продолжил Авен, "встал один доктор экономических наук", попросил зал успокоиться и уточнил у министра – правильно ли он понял: можно будет пойти в обменный пункт, отдать рубли и взять доллары? Когда Авен подтвердил, что все так, и в зале снова раздался смех, тот доктор экономических наук указал на министра и заявил, что тот сумасшедший."Он говорит — у вас же экономическое образование, неужели вы не понимаете, что если можно будет каждому пойти, отдать рубли и получить доллары, то долларов не хватит?"- рассказал Авен, уточнив, что на это заявление "не очень прореагировал".То, что сейчас кажется очевидным, тогда таким не казалось, подчеркнул он. На том же заседании Авена спросили, каким будет курс доллара. "Вера в то, что может быть единый курс. У нас реально единый курс появился летом 1992 года, — рассказал Авен. — То, что сейчас кажется очевидным, во всех сферах жизни, не только вот в плане экономического существования, тогда казалось совершенно другим".