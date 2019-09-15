Американский дипломат Кайл Скотт перед уходом с поста посла США в Сербии дал интервью газете Курир.

Американский дипломат Кайл Скотт перед уходом с поста посла США в Сербии дал интервью газете "Курир". Посол призвал сербов помнить не только об ударах НАТО по их стране в 1999 году, но и об исторически отличных отношениях между Белградом и Вашингтоном, исключая 1990-е годы и режим правления президента Слободана Милошевича. Время вернуть назад нельзя, сказал посол, но сербы могут посмотреть на события того периода "в более широкой перспективе"."Прошло 20 лет с тех пор, последний момент двинуться вперед и улучшить наши отношения, а у нас есть очень хороший фундамент для такого прогресса", — отметил Скотт.Посол сожалеет, что диалог Сербии и Косово заморожен, а Приштина ввела 100-процентные торговые пошлины на сербские товары, но США не могут давить на Косово, потому что оно — "независимое и суверенное государство".Вашингтон приветствует стремление Сербии войти в ЕС, добавил Скотт. Дипломат уверен, что развитию экономики помогут 4 миллиарда долларов американских инвестиций и 20 тысяч новых рабочих мест, пишет ТАСС.За 78 дней операции НАТО против Союзной Республики Югославии самолеты альянса нанесли 10 тысяч бомбовых ударов. От взрывов бомб и ракет, а также заражения территории химическими веществами, нефтью и обедненным ураном умерли тысячи сербов.