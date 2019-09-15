Сын президента Грузии Саломе Зурабишвили назначен сотрудником дипломатического отдела Елисейского дворца. Гражданин Франции и Грузии Теймураз Горджестани - сын Зурабишвили от ее первого брака с грузином Николозом Горджестани (Гугушвили), родившимся в Иране.

Сын президента Грузии Саломе Зурабишвили назначен сотрудником дипломатического отдела Елисейского дворца. Гражданин Франции и Грузии Теймураз Горджестани — сын Зурабишвили от ее первого брака с грузином Николозом Горджестани (Гугушвили), родившимся в Иране.До этого Теймураз Горджестани работал во французской миссии ООН в Нью-Йорке и в посольстве Франции в Лондоне. По сообщению французской воскресной газеты Journal du Dimanche, в дипломатическом отделе администрации президента Франции он займется вопросами, связанными со странами Азии, Северной и Латинской Америки.От первого брака у Саломе Зурабишвили есть еще дочь Кетеван Кардава, она работает журналистом, передает РИА Новости. Двоюродная сестра Саломе Зурабишвили — постоянный секретарь Французской академии наук Элен Каррер-д'Анкос, урожденная Зурабишвили.Сама Саломе Зурабишвили — уроженка Парижа с французским гражданством. С 1974 года она состояла на дипломатической службе работала в системе МИД Франции, в том числе послом Франции в Грузии. В марте 2004 года Зурабишвили, получив грузинское гражданство, возглавила МИД этой страны, а в конце 2018-го стала первой женщиной-президентом Грузии.