В октябре Армену Джигарханяну исполнится 84 года. Это время, когда человеку особенно важна поддержка, тепло, внимание. Заботу об актере взяла на себя его бывшая супруга.

В октябре Армену Джигарханяну исполнится 84 года. Это время, когда человеку особенно важна поддержка, тепло, внимание. Заботу об актере взяла на себя его бывшая супруга.Татьяна Власова была второй женой Армена Джигарханяна. Их брак длился с 1967 года по сентябрь 2015 года. Долгие годы Татьяна Сергеевна жила в Америке. Но сейчас 72-летняя женщина вернулась в Россию, чтобы быть рядом с человеком, который, несмотря на развод, остается для нее самым близким и родным человеком."Я рад, что моя Татьяна вернулась, будем стареть вместе! – говорит Армен Борисович. - Ощущаю себя счастливым человеком! Мы ведь не знаем на самом деле, какое оно, счастье… Тише, громче… Никто не знает! Вот я думаю, что счастье, когда ты что-то преодолеваешь. Когда боль заканчивается – это самое высокое счастье. Без ошибок все равно бы не прожил. Ошибается – каждый".Увы, здоровье порой подводит легендарного актера, но он все равно полон планов и желания жить, творить. "Мне интересно жить. Вот мне говорят, что у меня высокий сахар. Виноград нельзя, бананы нельзя и.т.д. Значит, поменялся ассортимент еды. Понимаю, что надо говорить осторожно, садиться медленно, вставать не очень быстро. Стараюсь не придумывать себе некую жизнь, такая моя сегодняшняя потенция", – улыбается артист.Его сын факт воссоединения подтвердил. "Действительно мама решила вернуться в Россию и быть с отцом. Я очень рад, что родители снова вместе, вижу, что им действительно хорошо друг с другом. Со своей стороны, я тоже скорректировал свои планы, стараюсь чаще бывать в Москве, больше времени проводить с родителями!" – цитирует Степана Джигарханяна сайтУчастники официальной группы Армена Джигарханяна в социальной сети "Фейсбук" рады такому повороту. "Многие миллионы людей, кто мысленно, кто в голос, мечтали прочесть эту замечательную новость! Мое сердце поет от радости! Дай Господь этим замечательным людям подольше насладиться счастьем быть рядом!", "Татьяна Сергеевна всегда вызывала у меня восхищение своей красотой, мудростью и терпением! И я очень , очень рада , что они теперь вместе! Наверное надо было что то пережить, чтобы понять , что этот человек самый главный и родной в твоей жизни, который не предаст", "Очень рада за обоих – восстановлено равновесие и гармония", – пишут счастливые люди.