Президент США Дональд Трамп не исключает встречи с иранским коллегой Хасаном Рухани в ходе Генеральной ассамблеи ООН

Президент США Дональд Трамп не исключает встречи с иранским коллегой Хасаном Рухани в ходе Генеральной ассамблеи ООН и "готов ее рассмотреть", заявила советник Трампа Келлиэнн Конуэй в эфире телеканала Fox News.Накануне США обвинили Иран в атаке беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии, в результате которых королевство временно снизило почти вдвое добычу нефти.Однако глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что претензии США бездоказательны и обвинять Тегеран в атаках на нефтяные объекты нет никаких причин. Правда, затем оговорился, что причиной для таких утверждений может быть тот факт, что для Вашингтона Иран ответе за все плохое, что происходит на Ближнем Востоке.