Американский лидер Дональд Трамп и израильский премьер Биньямин Нетаньяху обсудили возможность подписания о взаимной обороне.

Американский лидер Дональд Трамп и израильский премьер Биньямин Нетаньяху обсудили возможность подписания о взаимной обороне.Этот договор еще больше укрепит союз двух стран, написал Трам твит и подчеркнул, что переговоры продолжатся на встрече двух политиков в ООН, когда в Израиле уже пройдут выборы.17 сентября партия Нетаньяху "Ликуд" будет бороться за право формировать коалиционное правительство на выборах в кнессет. Генассамблея ООН откроется 17 сентября в Нью-Йорке. Общеполитические дискуссии начнутся 24 сентября.