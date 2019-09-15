Президент США Дональд Трамп подтвердил уничтожение Хамзы бен Ладена в результате американской антитеррористической операции в регионе Афганистана и Пакистана. Убит сын Усамы бен Ладена - основателя террористической группировки Аль-Каида (запрещена в России).

Президент США Дональд Трамп подтвердил уничтожение Хамзы бен Ладена в результате американской антитеррористической операции в регионе Афганистана и Пакистана. Убит сын Усамы бен Ладена — основателя террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России).Как сказано в заявлении Трампа, Хамза бен Ладен также был высокопоставленным членом "Аль-Каиды". Теперь, по словам Трампа, группировка не только лишится важных лидерских качеств бен Ладена-младшего и символической связи с его отцом — будут подорваны ее важные оперативные действия. Дело в том, что Хамза бен Ладен отвечал за планирование и работу "Аль-Каиды" с различными террористическими группировками.О возможной гибели Хамзы бен Ладена сообщалось летом этого года, напоминает РИА Новости. Об этом тогда проинформировал телеканал NBC News, ссылаясь на американских чиновников. Официально США тогда это не подтверждали.В 2017 году Госдепартамент США объявил Хамзу бен Ладена особо опасным международным преступником, объявив награду в 1 миллион долларов за информацию, которая поможет его поймать. Ранее в этом году власти Саудовской Аравии лишили бен Ладена-младшего подданства королевства.Сам Усама бен Ладен, причастный к терактам в США 11 сентября 2001 года, в мае 2011 года был убит в результате операции спецназа США в частном доме в районе пакистанского города Абботтабад. В 2014 году 38-летний бывший американский морпех Роберт О'Нилл заявил в СМИ, что именно он лично застрелил бен Ладена.