Футболисты екатеринбургского Урала на выезде сумели обыграть московский Спартак в матче девятого тура чемпионата России по футболу. Гости, уступая сопернику по ходу игру, переломили ситуацию, добившись волевой победы со счетом 2:1.

Футболисты екатеринбургского "Урала" на выезде сумели обыграть московский "Спартак" в матче девятого тура чемпионата России по футболу. Гости, уступая сопернику по ходу игру, переломили ситуацию, добившись волевой победы со счетом 2:1.В составе победителей мячи забили Владимир Ильин (48-я минута) и Отман Эль Кабир (60-я). За красно-белых отличился Самуэль Жиго (12-я)."Урал" с 13 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" располагается на шестой строчке с 14 баллами.