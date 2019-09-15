Экстренное предупреждение об усилении ветра в Москве распространило столичное Главное управление МЧС. По прогнозам синоптиков, усиление юго-западного и западного ветра с порывами 13-18 метров в секунду ожидается с 19 часов воскресенья, 15 сентября. Местами по городу вероятность порывистого ветра сохранится в течение суток.

Экстренное предупреждение об усилении ветра в Москве распространило столичное Главное управление МЧС. По прогнозам синоптиков, усиление юго-западного и западного ветра с порывами 13-18 метров в секунду ожидается с 19 часов воскресенья, 15 сентября. Местами по городу вероятность порывистого ветра сохранится в течение суток.МЧС советует парковать автомобили на удалении от деревьев и слабо укрепленных конструкций, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице, а также не укрываться под деревьями. Ведомство призывает граждан быть внимательными и осторожными.Ранее синоптики предупредили жителей московского региона о предстоящем похолодании. На предстоящей неделе холодный арктический воздух принесет первые ночные заморозки и дожди с мокрым снегом. Прогнозируется температура воздуха на 5 градусов ниже климатической нормы, и заморозки до минус двух градусов ночью на севере Подмосковья к пятнице, 20 сентября.Также в ближайшие дни москвичам придется пережить барическую "пилу" — резкие колебания атмосферного давления. В начале недели оно упадет до 733 миллиметров ртутного столба, а поднимется лишь к выходным. Метеозависимым людям в этот период стоит обратить особое внимание на свое здоровье.