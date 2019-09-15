Врач из Моздока, который посоветовал ребенку мазать гипс мазью, уволен, сообщил глава минздрава Северной Осетии. Степень его опьянения установят эксперты.

Врач из Моздока, который посоветовал ребенку мазать гипс мазью, уволен, сообщил глава минздрава Северной Осетии. Степень его опьянения установят эксперты.В интернете быстро распространилось видео, на котором виден доктор, сидящий за столом. Голова у него опущена, на вопросы отвечает с задержкой. Автор ролика утверждает, что это травматолог, и он был в состоянии алкогольного опьянения, когда давал такую рекомендацию, передает РИА Новости.