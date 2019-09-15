Внутри министерства внутренней безопасности США неизвестные нарисовали свастику, хотя в министерстве нет и не может быть места символам ненависти, сообщил главный помощник замминистра Брайан Мерфи.

Внутри министерства внутренней безопасности США неизвестные нарисовали свастику, хотя в министерстве нет и не может быть места символам ненависти, сообщил главный помощник замминистра Брайан Мерфи.Свастику, разумеется, закрасят, но в министерстве собираются выяснить, кто причастен к такому вандализму. Исполняющий обязанности помощника министра по связям с общественностью Эндрю Михан подтвердил, что дело передали генеральному инспектору, к расследованию уже приступили, передает РИА Новости.