Сотрудники полиции встретились со студентами местного колледжа.

В рамках проводимой на территории региона операции «Подросток» сотрудники МО МВД России по ЗАТО г. совместно с представителем общественного совета МО МВД России по ЗАТО г. Радужный встретились с учащимися филиала Владимирского технологического колледжа. С ребятами провели профилактическую беседу на тему вреда потребления алкоголя и наркотиков, а также важности соблюдения правил дорожного движения.Сотрудники полиции, напоминая о пагубных последствиях наркотиков и психотропных веществ, сделали акцент и на ответственности, которая предусмотрена законодательством в части незаконного оборота наркотиков.Инспектор ПДН пояснила, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность за разного вида правонарушения и преступления, привела примеры из практики органов внутренних дел о привлечении несовершеннолетних к уголовной ответственности.Продолжил беседу инспектор ГИБДД, напомнивший о важности соблюдения правил дорожного движения и последствиях, которые могут наступить, если ими пренебрегать. Одним из важных наставлений, озвученных сотрудником полиции, стала необходимость использования световозвращающих элементов.Беседа вызвала живой интерес у ребят и прошла в форме диалога. На все возникшие вопросы подростки получили полные квалифицированные ответы.Завершая встречу, представители общественного совета напомнили ребятам, что один неверный шаг может перечеркнуть всю оставшуюся жизнь или прервать её, призвали быть максимально внимательными.По окончанию мероприятия сотрудники полиции раздали всем студентам буклеты «Правда и мифы о наркомании», в которых в доступной форме изложена вся озвученная информация.