Сильный пожар в Свердловской области: вспыхнуло деревянное здание православного храма. Пожарные, вместе с местными жителями, попытались отстоять постройку, однако, судя по видео, в полной мере им это не удалось.

Пламя охватило здание православного храма в поселке Верхняя Сысерть в Свердловской области. Инцидент, произошедший в воскресенье, 15 сентября, сняли на видео местные жители.На записях видно полыхающую деревянную постройку и пожарных, пытающихся справиться с огнем.Как сообщают СМИ, местные жители пришли на помощь спасателям, однако вопреки их совместным усилиям, пламя перекинулось на соседний дом.Сгоревшая Спасо-Преображенская церковь была возведена в 2010 году рядом с храмом постройки начала минувшего века. По предварительным данным, огонь не нанес ущерба историческому зданию.